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Краевой Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в драке со стрельбой

ЧП произошло на одной из улиц Березников.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о состоянии здоровья пострадавших после ночной перестрелки в Березниках на ул. 30 лет Победы. Очевидцы 25 июля сняли видео, на котором видно доставшего пистолет мужчину и начавшего стрелять в двух идущих рядом мужчин.

Краевой Минздрав сообщил, что в медучреждения города обратились за помощью три человека. Один из участников конфликта проходит амбулаторное лечение. Два других находятся в стационаре. Состояние одного медики оценивают как удовлетворительное, другого — тяжелое.

Личности всех участников конфликта установлены. Правоохранительные органы проводят проверку.