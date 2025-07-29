Краевой Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в драке со стрельбой

Стало известно о состоянии здоровья пострадавших после ночной перестрелки в Березниках на ул. 30 лет Победы. Очевидцы 25 июля сняли видео, на котором видно доставшего пистолет мужчину и начавшего стрелять в двух идущих рядом мужчин.
Краевой Минздрав сообщил, что в медучреждения города обратились за помощью три человека. Один из участников конфликта проходит амбулаторное лечение. Два других находятся в стационаре. Состояние одного медики оценивают как удовлетворительное, другого — тяжелое.
Личности всех участников конфликта установлены. Правоохранительные органы проводят проверку.