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Супруги отправились в поход в «Логово Дьявола» и погибли при странных обстоятельствах

В американском штате Арканзас семья с двумя маленькими дочерьми решила прогуляться по государственному парку «Логово Дьявола».

В американском штате Арканзас семья с двумя маленькими дочерьми решила прогуляться по государственному парку «Логово Дьявола». Муж и жена погибли после встречи с неизвестным 26 июля. Об этом сообщает телеканал Fox news.

Пара повстречала на пути мужчину в белой рубашке и с рюкзаком за спиной, который на глазах у девочек детей расправился с ними.

Каким способом преступник убил супругов, полиция не раскрывает. Отмечается, что семилетняя и девятилетняя девочки во время нападения не пострадали, сейчас они находятся у родственников.

Семья Бринк переехала в Арканзас из другого штата совсем недавно. Подозреваемый до сих пор не найден, ведется расследование.

Ранее суд в США приговорил к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение Брайана Кобергера, прозванного самым загадочным в Америке убийцей. Преступник также получил 10 лет тюрьмы за кражу со взломом.