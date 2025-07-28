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В Эстонии в результате ДТП с участием автобуса пострадали 29 человек

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Эстонии пострадали 29 человек. Об этом 28 июля сообщила телерадиокомпания ERR.

Источник: AP 2024

«В понедельник на 20-м км шоссе Таллин — Пярну — Икла в направлении Пярну произошла авария с участием автобуса и грузовика. Травмы получили 29 человек», — отмечается в публикации.

Как уточняет издание, автобус с 52 пассажирами врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги. По данным ERR, никто из пострадавших не получил серьезные повреждения.

Телеканал NTV 20 июля сообщил, что в результате ДТП с автобусом в турецкой провинции Сивас погибли четыре человека и 33 пострадали. Пострадавших доставили в больницы на вертолете и машинах скорой помощи.