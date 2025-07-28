Потоки из грязи и мусора: Пекин ушел под воду из-за рекордных ливней

В связи с угрозой для жизни из опасных зон были срочно эвакуированы более 3 тысяч человек. Остальным жителям власти настоятельно рекомендовали не покидать свои дома и не приближаться к рекам и водоемам, которые вышли из берегов. На данный момент спасательные службы продолжают работу.