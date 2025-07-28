Разъяренный слон насмерть затоптал миллионера в заповеднике

Слон затоптал миллионера и совладельца элитного частного заповедника «Гондвана» в Южной Африке. Об этом пишет Daily Star.
Трагедия, по данным издания, произошла, когда погибший пытался перегнать стадо.
Внезапно один из слонов начал проявлять агрессию. Разъяренное шеститонное животное пронзило Ф. К. Конради бивнями, а затем наступило на него несколько раз.
На помощь затоптанному мужчине пытались прийти сотрудники заповедника, но спасти его не удалось.
Напавшего на миллионера слона перевезли в другое место. У погибшего остались супруга и трое детей.
Ранее сообщалось, что в американском штате Арканзас семья с двумя маленькими дочерьми решила прогуляться по государственному парку «Логово Дьявола». Муж и жена погибли после встречи с неизвестным мужчиной.