Жильцам обрушившегося дома в Астрахани выплатят до 156 тысяч рублей: главное о ЧП к вечеру

Губернатор поручил городской администрации в кратчайшие сроки установить ограждение вокруг поврежденного здания и обеспечить охрану объекта и имущества жителей силами правоохранительных органов. По его распоряжению межведомственная комиссия провела обследование 10 соседних домов: три из них ранее были признаны аварийными, еще семь — находятся в неудовлетворительном состоянии. После завершения экспертиз будет рассмотрен вопрос о включении этих домов в реестр аварийного фонда.