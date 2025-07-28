Жильцам обрушившегося дома в Астрахани выплатят до 156 тысяч рублей: главное о ЧП к вечеру

В многоквартирном доме на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда. В МЧС сообщили о наличии троих пострадавших. Однако власти все опровергли.
Последствия обрушения ликвидируют более 200 специалистов. Власти следят за ситуацией. Введет режим ЧС. Что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
Заявление властей.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Астрахани обрушилась часть жилого дома, началась эвакуация жильцов: онлайн-трансляция.
Продолжается поисково-спасательная операция.
В Астрахани продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в teegram-канале. По его словам, задействованы тепловизоры и кинологические расчеты, а сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации достаточное количество. Введен режим ЧС.
Заведено уголовное дело.
Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело по факту происшествия, а прокуратура региона взяла расследование на контроль. На месте работают следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.
Соседние дома также признаны аварийными.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Астрахани рухнул целый подъезд жилого дома. Фоторепортаж.
Губернатор поручил городской администрации в кратчайшие сроки установить ограждение вокруг поврежденного здания и обеспечить охрану объекта и имущества жителей силами правоохранительных органов. По его распоряжению межведомственная комиссия провела обследование 10 соседних домов: три из них ранее были признаны аварийными, еще семь — находятся в неудовлетворительном состоянии. После завершения экспертиз будет рассмотрен вопрос о включении этих домов в реестр аварийного фонда.
Восстанавливать дом не будут, жителям помогут.
Восстанавливать обрушившийся дом не будут — жильцы получат выплаты в рамках программы переселения из аварийного жилья согласно жилищному кодексу РФ. Часть собственников уже получила компенсации, остальным предоставят временное жилье до получения выплат.
Для жильцов организован пункт временного размещения на базе школы № 8. С 29 июля всем пострадавшим начнут выплачивать единовременные пособия по 15,5 тысячи рублей. При полной утрате имущества компенсация составит 156 тысяч рублей, при частичной — 78 тысяч рублей. После завершения обследования помещений МЧС жителям помогут вывезти сохранившееся имущество, предоставив технику и рабочую силу.
Бабушкин также встретился с жильцами частично рухнувшего дома. В пункте ПВР на ночь останутся шесть человек.
Семь человек обратились в пункт временного размещения.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Входить было страшно": в каком состоянии находился частично обрушившийся дом в Астрахани.
В пункт временного размещения, организованный в связи с обрушением подъезда жилого пятиэтажного дома в Астрахани, обратились семь человек. Как сообщил мэр города Игорь Редькин, среди временно размещенных находятся пожилой гражданин, а также один из жильцов вместе со своей собакой.
Прокуратура оценит условия проживания.
Генеральная прокуратура России проведет всестороннюю проверку мер по обеспечению безопасности населения. По итогам проверки будет дана принципиальная оценка действиям, направленным на защиту граждан.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль. Прокуроры обеспечивают соблюдение прав жильцов.
Сколько людей задействовано в разборе МЧС.
Сотрудники спасательных служб продолжают разбирать завалы и ведут поиски людей, которые могли пострадать. В операции принимают участие 207 специалистов и задействовано 50 единиц техники, включая три кинологических расчета, сообщили представители МЧС в своем telegram-канале.
Для организации работы спасательных служб и проведения обследования зоны обрушения задействованы беспилотные летательные аппараты. Для демонтажа поврежденных конструкций привлекается специальная высотная техника.
Разбор завалов осложняется продолжающимся обрушением кирпичей и конструкций. Для действенного поиска, спасатели объявляют минуты тишины.
Отключено водоснабжение на трех улицах.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВосстановлению не подлежит: появились подробности об обрушении жилого дома в Астрахани.
В районе аварийного дома в Астрахани приостановлена подача холодной воды на трех улицах, сообщили в пресс-службе муниципального водоканала. Как уточняется в сообщении, временно прекращено холодное водоснабжение на улицах Ляхова, Анри Барбюса и Степана Здоровцева. Ограничения будут действовать до завершения восстановительных работ.
Распространились фейки.
Полиция Астрахани в telegram-канале предупредила жителей о фейковой информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах после обрушения подъезда многоквартирного дома. По данным пресс-службы регионального МВД, неизвестные лица публикуют сообщения о якобы госпитализированных пострадавших и объявляют набор волонтеров среди несовершеннолетних для помощи на месте происшествия, запрашивая у подростков их личные данные и номера телефонов.
В полиции напомнили, что все официальные сведения о ходе ликвидации последствий аварии публикуются только на официальных ресурсах экстренных служб и администрации города. Правоохранительные органы проводят проверку по факту распространения недостоверных объявлений и призывают граждан соблюдать осторожность, не передавать личные данные неизвестным лицам.