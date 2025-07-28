Женщина в никабе напала на снимавшую ее на телефон москвичку

Одетая в никаб женщина попыталась выбить телефон из рук прохожей, которая сделала ей замечание в московском метро. Жительница города заметила, как незнакомка шла по подземке вместе со спутником, и сообщила ей, что в России не принято ходить в подобном облачении.
Мигрантка агрессивно отреагировала на слова москвички, которая начала снимать ее на телефон. Она подчеркнула, что собеседнице не стоит указывать другим, как им положено одеваться, передает «Московский комсомолец».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования избиения пенсионерки, пытавшейся сорвать никаб с девушки в московском метро и снимавшей это на видео.
Глава совета по правам человека РФ Валерий Фадеев предложил запретить ношение в России никабов. Зампред Российского духовного управления мусульман, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в свою очередь выразил опасения, что запрет никаба может вызвать новые очаги напряженности.