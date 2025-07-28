Вандалы, осквернившие блокадный трамвай в Петербурге, принесли извинения

Напомним, об омерзительной выходке стало известно сегодня, а произошла она минувшей ночью. Трое пьяных мужчин залезли на крышу блокадного трамвая, сорвали мемориальную табличку и, как-будто этого было мало, справили на него нужду. Того, кто забрался наверх, карма настигла сразу — при попытке слезть на землю он разбил себе лицо.