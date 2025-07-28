На греческом пляже нашли тело трёхлетней девочки в купальном костюме

Ранее Life.ru рассказывал о шокирующем инциденте в Бразилии. Местный репортёр работал над материалом о пропаже 13-летней девочки и снимал эпизод, стоя в реке, где она, предположительно, пропала. Зайдя в воду по грудь, журналист наступил на что-то, что показалось ему человеческой рукой. Так и оказалось — он стоял на трупе стоявшей школьницы.