Шестеро студентов погибли в резервуаре с рудной пульпой на практике в Китае

Ранее Life.ru рассказал, что за минувшие выходные в водоёмах Подмосковья погибли четыре человека, ещё шестеро получили травмы. В Клину утонул мужчина 49 лет, в Лосино-Петровском — 18-летний юноша. В Павловском Посаде нашли тело пожилой женщины, а в Луховицах умер ребёнок.