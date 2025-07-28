Два альпиниста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии эвакуировали альпинистов. Видео © Telegram / МЧС России.
«Зарегистрированная группа из двух человек проходила по маршруту на гору Башхаауз от альплагеря “Безенги”. В верховьях ущелья Безенги на 3800-метровой высоте оба альпиниста при камнепаде травмировались. На вертолёте Ми-8 МЧС России на место выдвинулась 8 спасателей», — пояснили в ведомстве.
Пострадавшими оказались 63-летний мужчина из Санкт-Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области. Туристов благополучно доставили к подножию горы, а затем отвезли в одну из больниц Нальчика.
Ранее сообщалось, что на склонах Казбека спасатели обнаружили живым 52-летнего альпиниста, которого уже считали погибшим. У мужчины зафиксированы переломы рёбер, руки и бедра, а также обморожение конечностей. Пострадавший отправлен в больницу и уже идёт на поправку.