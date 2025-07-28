Два альпиниста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии спасателям пришлось на вертолёте спускать с высоты в 3800 метров двух альпинистов, которые пострадали во время камнепада и не могли самостоятельно добраться к медикам. О произошедшем сообщает пресс-служба МЧС и публикует кадры спасательной операции.