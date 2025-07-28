Напомним, утром 25 июля в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребёнок. В связи с этой трагедией было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Следственные органы допросили более ста свидетелей. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.
Стихийный мемориал устроили жители Саратова у дома, где произошёл взрыв газа
Саратовцы создали спонтанный мемориал возле дома, где произошёл взрыв газа, чтобы почтить память погибших. Неравнодушные жители несут к стенам многоэтажки множество детских игрушек и цветов. Кадры с места публикуют местные телеграм-каналы.