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Стихийный мемориал устроили жители Саратова у дома, где произошёл взрыв газа

Саратовцы создали спонтанный мемориал возле дома, где произошёл взрыв газа, чтобы почтить память погибших. Неравнодушные жители несут к стенам многоэтажки множество детских игрушек и цветов. Кадры с места публикуют местные телеграм-каналы.

Источник: Life.ru

Напомним, утром 25 июля в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребёнок. В связи с этой трагедией было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Следственные органы допросили более ста свидетелей. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.