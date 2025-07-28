Стихийный мемориал устроили жители Саратова у дома, где произошёл взрыв газа

Напомним, утром 25 июля в многоквартирном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого погибли семь человек, в том числе ребёнок. В связи с этой трагедией было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Следственные органы допросили более ста свидетелей. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.