Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Москве

На улице Бехтерева в Москве из окна квартиры на четвретом этаже жилого дома выпала двухлетняя девочка, она доставлена в больницу. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: Reuters

«По предварительной информации, малолетняя выпала из окна, оперевшись на москитную сетку», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Девочка 2023 года рождения была госпитализирована. В прокуратуре напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами.

В пресс-службе столичной прокуратуры 23 июля сообщили, что девочка 2023 года рождения выпала из окна жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку. Девочка была госпитализирована.