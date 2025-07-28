Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Москве

«По предварительной информации, малолетняя выпала из окна, оперевшись на москитную сетку», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Девочка 2023 года рождения была госпитализирована. В прокуратуре напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами.
В пресс-службе столичной прокуратуры 23 июля сообщили, что девочка 2023 года рождения выпала из окна жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку. Девочка была госпитализирована.