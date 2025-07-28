В Испании истребитель едва не рухнул на зрителей во время авиашоу

На авиационном фестивале в городе Хихон (Астурия) Военный истребитель EF-18 Hornet ВВС Испании потерял скорость и на предельно низкой высоте пролетел над многолюдным пляжем.
Местные СМИ пишут, что инцидент произошел 27 июля во время показательного выступления на ежегодном авиафестивале над заливом Сан-Лоренцо. По словам очевидцев, после выполнения трюка в воздухе истребитель резко пошел вниз и оказался всего в нескольких метрах от земли.
На пляже началась паника: туристы закричали от страха, некоторые бросились врассыпную. На видеозаписях очевидцев видно, как самолет выпускает дым и летит прямо в сторону берега, где находились сотни людей.
Пилоту удалось выровнять машину в последний момент и увести ее от толпы. В результате инцидента никто не пострадал.
Фестиваль в Хихоне проходит ежегодно с 2006 года и собирает до 250 тысяч зрителей. Несмотря на случившееся, организаторы не сообщали об отмене программы. Официальных комментариев от испанских властей пока не поступало.
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