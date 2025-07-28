В Испании истребитель едва не рухнул на зрителей во время авиашоу

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел 27 июля во время показательного выступления на ежегодном авиафестивале над заливом Сан-Лоренцо. По словам очевидцев, после выполнения трюка в воздухе истребитель резко пошел вниз и оказался всего в нескольких метрах от земли.