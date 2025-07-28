Зеленский прокомментировал новый дедлайн Трампа по Украине

Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за сокращение срока дедлайна.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за проявленное желание добиться прекращения огня в конфликте с Россией. Заявление он сделал после того, как глава США принял решение уменьшить срок, отведенный на достижение прогресса в ситуации на Украине, с 50 до 10−12 дней.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп обновил свой дедлайн по концу конфликта на Украине.
«Четкая позиция и решимость @POTUS (никнейм Дональда Трампа в соцсетях, — ред.) — как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира», — написал Зеленский в X. Президент Украины выразил мнение, что сокращение срока может способствовать скорейшему достижению мира.
Президент Украины выразил признательность Дональду Трампу за проявленное стремление добиться прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что Киев остается приверженным поиску мирного урегулирования и намерен и далее сотрудничать с Соединенными Штатами.
Как ранее писало URA.RU, Трамп выразил мнение, что Россия и Украина обязаны достичь мирного соглашения в течение последующих 10−12 дней. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев воспринял действия президента США как «игру ультиматумов», а также посчитал их угрозой войны Штатов с РФ.