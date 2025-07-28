Зеленский прокомментировал новый дедлайн Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за проявленное желание добиться прекращения огня в конфликте с Россией. Заявление он сделал после того, как глава США принял решение уменьшить срок, отведенный на достижение прогресса в ситуации на Украине, с 50 до 10−12 дней.