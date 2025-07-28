На Западе ответили на резкие слова Трампа о России

Профессор напомнил, что Москва не изменяет своей позиции, а ключевым условием для прекращения боевых действий считает отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток. По мнению Дизена, Трамп осведомлен о стратегических целях России и использует риторику разочарованного лидера для влияния на переговорный процесс и общественное мнение.