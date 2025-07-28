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Два человека погибли в ДТП в Копыльском районе

Сегодня около 18.00 в милицию поступило сообщение, что около деревни Интернационал Копыльского района произошло смертельное ДТП.

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе в аварии погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Сегодня около 18.00 в милицию поступило сообщение, что около деревни Интернационал Копыльского района произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 66-летний мужчина на автомобиле Citroen не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Водитель и 69-летний пассажир погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что необходимо быть осторожными, неукоснительно соблюдать ПДД и учитывать погодные условия. -0-