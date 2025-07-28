Два человека погибли в ДТП в Копыльском районе

Сегодня около 18.00 в милицию поступило сообщение, что около деревни Интернационал Копыльского района произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 66-летний мужчина на автомобиле Citroen не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.