Два человека погибли в ДТП в Копыльском районе

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе в аварии погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Сегодня около 18.00 в милицию поступило сообщение, что около деревни Интернационал Копыльского района произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 66-летний мужчина на автомобиле Citroen не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.
Водитель и 69-летний пассажир погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что необходимо быть осторожными, неукоснительно соблюдать ПДД и учитывать погодные условия. -0-