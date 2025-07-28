Сербия отказалась вводить санкции против России

Позиция Сербии по вопросу санкций против России остается неизменной с марта 2022 года, когда Совет национальной безопасности страны принял решение не поддерживать западные ограничения, несмотря на осуждение действий РФ на Украине. Президент Александр Вучич и премьер-министр Джуро Мацут неоднократно подчеркивали, что Белград не намерен вводить антироссийские меры, независимо от давления со стороны ЕС.