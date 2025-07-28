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Сербия отказалась вводить санкции против России

Сербия не планирует вводить санкции против России, несмотря на появившиеся в СМИ интерпретации высказываний министра по европейской интеграции Неманьи Старовича. Об этом заявил сам политик.

Александр Вучич подчеркивает, что Белград не намерен ужесточать политику в отношении Москвы.

Сербия не планирует вводить санкции против России, несмотря на появившиеся в СМИ интерпретации высказываний министра по европейской интеграции Неманьи Старовича. Об этом заявил сам политик.

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«Моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии. Пока его возглавляет профессор Джуро Мацута, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич», — заявил Старович в беседе с РИА Новости. Министр пояснил, что выразился неосторожно и СМИ его неточно интерпретировали.

Ранее австрийское агентство APA опубликовало интервью Старовича, где прозвучала фраза о возможной поддержке антироссийских ограничений в обмен на перспективу членства в ЕС. Однако Вучич опроверг эти данные, подчеркнув, что Белград не намерен ужесточать политику в отношении Москвы.

Позиция Сербии по вопросу санкций против России остается неизменной с марта 2022 года, когда Совет национальной безопасности страны принял решение не поддерживать западные ограничения, несмотря на осуждение действий РФ на Украине. Президент Александр Вучич и премьер-министр Джуро Мацут неоднократно подчеркивали, что Белград не намерен вводить антироссийские меры, независимо от давления со стороны ЕС.

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