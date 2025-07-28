Трое мужчин осквернили памятник «Блокадному трамваю» в Петербурге

Правоохранители задержали троих мужчин, которые разгромили памятник «Блокадному трамваю» в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел около дома 114 по проспекту Стачек, где хулиганы вырвали у скульптуры два прожектора и номерную табличку.
— Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали по местам проживания троих 32-летних фигурантов, совершивших противоправные действия, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
Другой случай произошел в Краснодарском крае, где две девочки 13 и 14 лет вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. В тот же день в поселке Семибратово Ярославской области школьник возрастом 7−8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, а затем сел на транспорт и уехал.
Правоохранители начали проверку из-за появившегося в Сети видео, на котором девушка в Кургане танцует на мемориальном комплексе воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века.