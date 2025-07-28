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Женщина пострадала в Шебекино при атаке дрона ВСУ по автомобилю

В Шебекино в результате атаки вражеского дрона пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

С минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья пострадавшую оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль также получил повреждения.

«Женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия вновь атаковала регион с использованием беспилотника, в результате чего дрон попал в легковой автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. В результате этой атаки погиб один местный житель.