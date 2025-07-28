Женщина пострадала в Шебекино при атаке дрона ВСУ по автомобилю

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия вновь атаковала регион с использованием беспилотника, в результате чего дрон попал в легковой автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. В результате этой атаки погиб один местный житель.