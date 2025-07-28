Вблизи Славгорода рыбак спас тонувшего парня

Как уточняется, мужчина, находясь на рыбалке, увидел, как в реке Сож тонущий просит о помощи. Подплыв на лодке, он достал парня из воды и передал бригаде скорой помощи, после чего пострадавший был госпитализирован с диагнозом «состояние после утопления» в реанимационное отделение. -0-