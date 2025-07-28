28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи Славгорода рыбак спас тонувшего парня. Об этом БЕЛТА сообщили в ОСВОД.
Накануне днем поступило сообщение о том, что в реке Сож возле автомобильного моста вблизи Славгорода (трасса Р-140) тонет человек. Местным жителем спасен молодой человек 2006 года рождения, который был госпитализирован.
Как уточняется, мужчина, находясь на рыбалке, увидел, как в реке Сож тонущий просит о помощи. Подплыв на лодке, он достал парня из воды и передал бригаде скорой помощи, после чего пострадавший был госпитализирован с диагнозом «состояние после утопления» в реанимационное отделение. -0-