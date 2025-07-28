В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

В настоящее время в больнице находятся двое мужчин, состояние которых оценивается как критическое. Один из них является подозреваемым по данному делу. Скотленд-Ярд воздерживается от предоставления подробностей, подчеркивая, что инцидент не имеет отношения к террористической деятельности и не представляет угрозы для населения. Ведется следствие.