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В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

Инцидент произошел на объекте коммерческой недвижимости.

Источник: Аргументы и факты

В Лондоне в результате нападения с применением ножа погибли два человека. Согласно информации, предоставленной Скотленд-Ярдом, трагедия произошла в коммерческом здании, находящемся в районе Сазерк в самом центре города.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вызов около часа дня по местному времени (15:00 мск).

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 58-летний мужчина скончался на месте происшествия. Еще трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где позже скончался 27-летний мужчина, сообщили представители лондонской полиции.

В настоящее время в больнице находятся двое мужчин, состояние которых оценивается как критическое. Один из них является подозреваемым по данному делу. Скотленд-Ярд воздерживается от предоставления подробностей, подчеркивая, что инцидент не имеет отношения к террористической деятельности и не представляет угрозы для населения. Ведется следствие.