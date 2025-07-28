В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

В Лондоне в результате нападения с применением ножа погибли два человека. Согласно информации, предоставленной Скотленд-Ярдом, трагедия произошла в коммерческом здании, находящемся в районе Сазерк в самом центре города.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вызов около часа дня по местному времени (15:00 мск).
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 58-летний мужчина скончался на месте происшествия. Еще трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где позже скончался 27-летний мужчина, сообщили представители лондонской полиции.
В настоящее время в больнице находятся двое мужчин, состояние которых оценивается как критическое. Один из них является подозреваемым по данному делу. Скотленд-Ярд воздерживается от предоставления подробностей, подчеркивая, что инцидент не имеет отношения к террористической деятельности и не представляет угрозы для населения. Ведется следствие.