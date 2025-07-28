Прокуратура начала проверку после падения двухлетней девочки из окна в Москве

Прокуратура Москвы также обратила внимание родителей на важность соблюдения мер безопасности в жаркое время года. Сотрудники ведомства призвали россиян строго придерживаться простых, но жизненно важных правил безопасности. Там указали, что родители не должны оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а мебель и другие предметы не ставить возле окон, и что москитная сетка не является надёжной защитой от падения.