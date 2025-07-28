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Прокуратура начала проверку после падения двухлетней девочки из окна в Москве

В Москве на улице Бехтерева из окна квартиры на четвёртом этаже выпала девочка 2023 года рождения. Ребёнка срочно госпитализировали. По предварительной информации столичной прокуратуры, девочка упала, оперевшись на москитную сетку.

Источник: Life.ru

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Прокуратура Москвы также обратила внимание родителей на важность соблюдения мер безопасности в жаркое время года. Сотрудники ведомства призвали россиян строго придерживаться простых, но жизненно важных правил безопасности. Там указали, что родители не должны оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а мебель и другие предметы не ставить возле окон, и что москитная сетка не является надёжной защитой от падения.

Ранее Life.ru писал, что трёхлетний мальчик чуть не умер от попкорна в Москве. Кукурузное зерно застряло у него в горле.