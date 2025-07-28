В Госдуме объяснили ультиматум Трампа России

Дональд Трамп ввел новый дедлайн для прекращения огня.
Выдвигая России очередной ультиматум в контексте урегулирования ситуации на Украине, президент США Дональд Трамп старается сохранить репутацию «крутого парня». Так считает член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.
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«Трамп поддерживает свой имидж “крутого парня”, чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия. Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями — для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву», — отметил Белик в беседе с РИА Новости.
Он также подчеркнул, что президент США стремился остановить вооруженный конфликт на Украине на условиях, выгодных западным странам. Позиция России, по его словам, не учитывается.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что в случае, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом, то Соединенные Штаты могут ввести 100-процентные тарифы на продукцию из России. В понедельник президент США отметил, что срок будет уменьшен с 50 до 10−12 дней.