В Госдуме объяснили ультиматум Трампа России

«Трамп поддерживает свой имидж “крутого парня”, чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия. Вот и сейчас он грозит вторичными санкциями — для публики, прекрасно понимая их бесполезность в давлении на Москву», — отметил Белик в беседе с РИА Новости.