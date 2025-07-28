Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой помощи

По данным FAZ, в Брюсселе обеспокоены недавними изменениями в украинском законодательстве, которые сокращают полномочия антикоррупционных ведомств. В материале подчеркивается, что Еврокомиссия может полностью прекратить финансовую помощь, если Киев продолжит вмешиваться в работу этих структур. ЕК не видит российского влияния в действиях антикоррупционных властей, однако недопустимо любое давление на их деятельность, уточняет издание со ссылкой на представителей Евросоюза.