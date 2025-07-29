Нетрезвый водитель устроил ДТП в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня 64-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Суражской, вблизи дома № 10 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Volkswagen и Renault.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. К слову, в организме нарушителя выявлено 1,79 промилле алкоголя. -0-