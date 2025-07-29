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Донецк подвергся массированной беспилотной атаке

Военкор Коц сообщил об обстрелах Донецка со стороны ВСУ вечером 28 июля.

Вечером 28 июля Донецк подвергся массированной беспилотной атаке. Боевики ВСУ ударили по городу, оставив некоторых дончан без воды и света. Об этом сообщил военный корреспондент KП Александр Коц.

По его данным, в настоящий момент продолжаются налеты беспилотников. В городе работают системы ПВО. В небе видны разрывы сбитых целей.

«Атака на гражданские аэропорты, взлом “Аэрофлота”, вот этот налет на спящий Донецк — звенья одной цепи. Киев пытается расшатывать общество», — заключил военный корреспондент.