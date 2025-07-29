Вечером 28 июля Донецк подвергся массированной беспилотной атаке. Боевики ВСУ ударили по городу, оставив некоторых дончан без воды и света. Об этом сообщил военный корреспондент KП Александр Коц.
По его данным, в настоящий момент продолжаются налеты беспилотников. В городе работают системы ПВО. В небе видны разрывы сбитых целей.
«Атака на гражданские аэропорты, взлом “Аэрофлота”, вот этот налет на спящий Донецк — звенья одной цепи. Киев пытается расшатывать общество», — заключил военный корреспондент.