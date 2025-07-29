Таксист напал на беременную девушку в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку по факту инцидента, в котором таксист предположительно напал на беременную женщину. Об этом стало известно в понедельник, 28 июля.
По информации, причиной конфликта стали разногласия по поводу оплаты проезда. Проблема возникла из-за некорректной работы приложения: оно показывало, что оплата будет наличными, хотя заказ был оформлен с оплатой по карте, и средства были списаны с карты по завершении поездки.
Таксист, предположительно, не позволил пассажирке выйти из автомобиля, выхватил у нее наличные из сумки, а когда она смогла вырваться, бросил ей вслед бутылку, которая попала девушке в живот.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщили, что в настоящее время полиция опрашивает всех участников инцидента, а беременная женщина направлена на медицинское освидетельствование для установления степени тяжести полученных травм. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях в соответствии с законодательством, передает РИА Новости.
23 июля житель Екатеринбурга жестоко убил таксистку, а затем продолжил кататься с телом женщины по городу. Как пояснил задержанный, он пошел на преступление, потому что ему в голову пришла мысль убить человека. Мужчина нанес своей жертве свыше 70 ножевых ранений. Ранее судимого гражданина отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. На данный момент фигурант уголовного дела находится под стражей.