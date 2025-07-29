Донецк остался без света из-за атаки ВСУ

Сразу в нескольких районах Донецка пропала электричество. Это произошло после звуков взрывов, сообщило агентство РИА Новости.
Согласно опубликованному агентством видео, столица ДНР подвергался массированной атаке украинских БПЛА. В небе над городом работает система противовоздушной обороны, слышны взрывы.
При этом на данный момент пока не известно, сколько именно вражеских дронов было сбито. Также не уточняется, какие именно районы столицы республики остались обесточены.
Напомним, недавно массированный налет дронов ВСУ отразили в Ленинградской области. В результате атаки погиб человек.
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