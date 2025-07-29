В Москве задержали трех юношей, снявших провокационное видео в храме

Ранее в социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых группа мужчин, переодетых в женщин (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами храма, а также называют «сатанистом» встреченного священника. Как выяснило РИА Новости, это произошло в столичном Сретенском монастыре.