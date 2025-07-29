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В Москве задержали трех юношей, снявших провокационное видео в храме

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Трое юношей, двое из которых несовершеннолетние, снявшие провокационное видео в монастыре в Москве, доставлены в отдел полиции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по столице.

Источник: © РИА Новости

Ранее в социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых группа мужчин, переодетых в женщин (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами храма, а также называют «сатанистом» встреченного священника. Как выяснило РИА Новости, это произошло в столичном Сретенском монастыре.

«Полицейскими установлено, что событие произошло 18 июля. Сотрудники установили местонахождение и доставили в территориальный отдел трех молодых людей, двое из которых несовершеннолетние», — сказали в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, в отношении двух фигурантов полицейские составили административный материал по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения».

В отношении третьего участника материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, добавили в полиции.

«Кроме того, проводится проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц состава преступления… “Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий” и состава административного правонарушения … “Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях”, — заключили в ведомстве.

* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России.