В Москве задержали трех юношей, снявших провокационное видео в храме

Ранее в социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых группа мужчин, переодетых в женщин (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами храма, а также называют «сатанистом» встреченного священника. Как выяснило РИА Новости, это произошло в столичном Сретенском монастыре.
«Полицейскими установлено, что событие произошло 18 июля. Сотрудники установили местонахождение и доставили в территориальный отдел трех молодых людей, двое из которых несовершеннолетние», — сказали в ведомстве.
Как сообщили в пресс-службе, в отношении двух фигурантов полицейские составили административный материал по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения».
В отношении третьего участника материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, добавили в полиции.
«Кроме того, проводится проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц состава преступления… “Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий” и состава административного правонарушения … “Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях”, — заключили в ведомстве.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России.