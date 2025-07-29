Индийский посол Дораисвами отмахнулся от призывов не покупать нефть у РФ

Дораисвами также напомнил о длительной истории партнерства между двумя странами. Дипломат подчеркнул, что кооперация началась в период, когда ряд западных государств отказывались продавать вооружение Индии, но одновременно осуществляли поставки соседним странам — даже несмотря на то, что это оружие использовалось против самой страны. Он добавил, что Нью-Дели продолжит руководствоваться своими национальными интересами при формировании энергетической политики и внешних связей.