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Активисты с перехваченного Израилем судна объявили голодовку

Некоторые из задержанных пожаловались на жестокое обращение со стороны израильских военных.

Источник: Аргументы и факты

Четырнадцать активистов с судна Handala, перехваченного Израилем во время гуманитарной миссии в сектор Газа, объявили голодовку в знак протеста против, как они утверждают, незаконного содержания под стражей. Об этом сообщила израильская правозащитная организация Adalah, занимающаяся защитой прав арабского меньшинства в стране.

Согласно заявлению, опубликованному в социальных сетях НПО, израильский суд провёл слушания по делу задержанных участников международной инициативы «Флотилия свободы» и постановил продлить срок их заключения до депортации. Активисты, в свою очередь, продолжают голодовку в знак несогласия с принятым решением.

Adalah также отмечает, что некоторые из задержанных пожаловались на жестокое обращение и неудовлетворительные условия содержания в изоляторе, усугубляющие ситуацию и вызывающие обеспокоенность со стороны правозащитников.

Ранее сообщалось, что военные армии Израиля задержали судно Handala, следовавшее в сектор Газа с гуманитарной помощью от международной инициативы «Флотилия свободы». Судно было перехвачено и доставлено в израильский порт Ашдод.