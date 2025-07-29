Активисты с перехваченного Израилем судна объявили голодовку

Четырнадцать активистов с судна Handala, перехваченного Израилем во время гуманитарной миссии в сектор Газа, объявили голодовку в знак протеста против, как они утверждают, незаконного содержания под стражей. Об этом сообщила израильская правозащитная организация Adalah, занимающаяся защитой прав арабского меньшинства в стране.