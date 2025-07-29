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Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Минске

29-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по Логойскому тракту в направлении МКАД, вблизи дома № 25/1 не обеспечил безопасную для движения дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Honda под управлением 42-летнего водителя.

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 28 июля около 22:30 29-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по Логойскому тракту в направлении МКАД, вблизи дома № 25/1 не обеспечил безопасную для движения дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Honda под управлением 42-летнего водителя.

Водитель мотоцикла доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. -0-