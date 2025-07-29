Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Минске

По предварительной информации, 28 июля около 22:30 29-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по Логойскому тракту в направлении МКАД, вблизи дома № 25/1 не обеспечил безопасную для движения дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Honda под управлением 42-летнего водителя.