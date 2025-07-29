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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Донецке, часть города без света

Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Один из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попал в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Взрывы прогремели после 23:00, наиболее интенсивный обстрел пришелся на Куйбышевский район, где разгорелся сильный пожар.

Также сообщается, что БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом в Киевском районе. По предварительной информации, в результате атаки повреждена одна из электроподстанций, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах Донецка и Макеевки. Система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает работу, передает Telegram-канал Shot.

Ранее в СМИ появилась информация, что российская армия осуществила масштабную атаку по территории Украины, применив рекордное число беспилотных летательных аппаратов и ракет. Ударам подверглись объекты военного назначения, аэродромы, энергетические объекты, пункты временного размещения личного состава и учебные центры Вооруженных сил Украины. В операции были задействованы крылатые ракеты Х-101 и беспилотники типа «Герань».

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