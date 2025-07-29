Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Донецке, часть города без света

Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Один из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попал в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Взрывы прогремели после 23:00, наиболее интенсивный обстрел пришелся на Куйбышевский район, где разгорелся сильный пожар.
Также сообщается, что БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом в Киевском районе. По предварительной информации, в результате атаки повреждена одна из электроподстанций, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах Донецка и Макеевки. Система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает работу, передает Telegram-канал Shot.
Ранее в СМИ появилась информация, что российская армия осуществила масштабную атаку по территории Украины, применив рекордное число беспилотных летательных аппаратов и ракет. Ударам подверглись объекты военного назначения, аэродромы, энергетические объекты, пункты временного размещения личного состава и учебные центры Вооруженных сил Украины. В операции были задействованы крылатые ракеты Х-101 и беспилотники типа «Герань».