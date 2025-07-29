Хуситы показали моряка из России Галактионова с подбитого сухогруза Eternity C

Он отметил, что капитан не отреагировал на сигналы йеменских властей.
«Из-за этого нас подбили… Если какая-либо компания собирается направляться в Эйлат, лучше не выключать устройства связи. И вообще, не стоит туда идти», — отметил Галактионов.
Российский моряк с захваченного хуситами корабля. Видео © AnsarAllahMC.
Кроме этого, он добавил, что нельзя отправлять суда в зоны повышенного риска и заявил, что войну в секторе Газа необходимость прекратить.
Напомним, греческий сухогруз Eternity C, который плавал под либерийским флагом, затонул в Красном море недалеко от берегов Йемена после атаки хуситов. В результате инцидента два члена экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин, которому оторвало ногу. Йеменские повстанцы похитили выживших членов экипажа.