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Хуситы показали моряка из России Галактионова с подбитого сухогруза Eternity C

Хуситы опубликовали видео, на котором, предположительно, находится российский моряк Алексей Галактионов. Его спасли с затонувшего сухогруза Eternity C. На кадрах мужчина лежит на койке в больнице.

Источник: Life.ru

Он отметил, что капитан не отреагировал на сигналы йеменских властей.

«Из-за этого нас подбили… Если какая-либо компания собирается направляться в Эйлат, лучше не выключать устройства связи. И вообще, не стоит туда идти», — отметил Галактионов.

Российский моряк с захваченного хуситами корабля. Видео © AnsarAllahMC.

Кроме этого, он добавил, что нельзя отправлять суда в зоны повышенного риска и заявил, что войну в секторе Газа необходимость прекратить.

Напомним, греческий сухогруз Eternity C, который плавал под либерийским флагом, затонул в Красном море недалеко от берегов Йемена после атаки хуситов. В результате инцидента два члена экипажа получили серьёзные ранения, среди них один россиянин, которому оторвало ногу. Йеменские повстанцы похитили выживших членов экипажа.