Украинские дроны атаковали бизнес-центр в Донецке

После столкновения дрона с жилым домом, произошло возгорание.
Беспилотник ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке, повредив остекление здания. На месте обнаружены фрагменты дрона, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщают СМИ.
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«Дрон Вооруженных сил Украины совершил атаку на бизнес-центр в Донецке (ДНР). По предварительным данным, в результате удара повреждено остекление здания, причем попадание пришлось в районе входа. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника, включая микросхемы летательного аппарата. Информация о пострадавших уточняется», — передает РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказывало, что ВСУ атаковали Донецк с использованием БПЛА. В ряде районов города зафиксировано отключение электроэнергии. Как рассказывают очевидцы, после столкновения одного из дронов с пятиэтажным жилым зданием на улице Сомова произошло возгорание.