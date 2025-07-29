Более 150 тысяч жителей Донецка лишились света, есть прилет по пятиэтажке: что известно об атаке ВСУ на город

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку с применением беспилотников, в городе слышны взрывы, видны вспышки и работа систем ПВО. В результате атаки без электроснабжения осталось свыше 150 тысяч жителей города, зафиксированы попадания по пятиэтажному жилому дому и одному из бизнес-центров, сообщили очевидцы. Что известно об атаке ВСУ к этому часу в материале URA.RU.