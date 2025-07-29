Более 150 тысяч жителей Донецка лишились света, есть прилет по пятиэтажке: что известно об атаке ВСУ на город

Дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке, повреждены стекла.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку с применением беспилотников, в городе слышны взрывы, видны вспышки и работа систем ПВО. В результате атаки без электроснабжения осталось свыше 150 тысяч жителей города, зафиксированы попадания по пятиэтажному жилому дому и одному из бизнес-центров, сообщили очевидцы. Что известно об атаке ВСУ к этому часу в материале URA.RU.
ВСУ атаковали Донецк дронами.
По сообщению местных жителей, один из беспилотных летательных аппаратов врезался в пятиэтажное жилое здание на улице Сомова, в результате чего вспыхнул пожар. Помимо этого, в ряде районов города было зафиксировано отключение электроэнергии. Жители отмечают, что в настоящее время продолжают слышать звуки пролетающих дронов. По воздушным целям работают подразделения противовоздушной обороны.
Согласно некоторым сведениям, украинские военные могли также нанести удар по электроподстанции. Ранее поступала информация о перебоях с электроснабжением в нескольких районах города. По данным компании «Донецкэнерго», в Донецке, Макеевке и Ясиноватой без света остались более 150 тысяч человек в результате атаки украинских беспилотников.