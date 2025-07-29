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Трое детей пропали во время купания в реке Дон, одного удалось спасти

В Ростове-на-Дону ведутся поиски двух детей, пропавших во время купания в реке Дон в районе Ворошиловского моста. Об этом стало известно в понедельник, 28 июля.

В Ростове-на-Дону ведутся поиски двух детей, пропавших во время купания в реке Дон в районе Ворошиловского моста. Об этом стало известно в понедельник, 28 июля.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, один десятилетний мальчик был спасен очевидцами и не нуждается в медицинской помощи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

— Поступила информация о том, что очевидцами из акватории реки Дон спасен один ребенок 2015 года рождения. В медицинской помощи не нуждается, — цитирует сообщение из ведомства RG.ru.

Ранее несчастный случай произошел в Троицке. Там в реке Десна утонула 12-летняя девочка. Она прыгала с причала вместе с сестрой, однако в какой-то момент больше не смогла вынырнуть на поверхность.

Этот случай стал не единственным за прошедшее время. С 11 по 13 июля в подмосковных водоемах утонули 17 человек. В пресс-службе МЧС России отметили, что рост гибели людей на воде в выходные дни увеличился по сравнению с буднями.