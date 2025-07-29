Замглавы МИД РФ Грушко заявил о немыслимом триллионе НАТО на оборону

Ранее URA.RU рассказывало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предстоящее десятилетие непростым для мировой безопасности из-за усиления активности НАТО. Он подчеркнул, что страны Запада, в первую очередь США, стремятся распространить свое военное влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они все чаще называют Индо-Тихоокеанским.