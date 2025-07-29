Замглавы МИД РФ Грушко заявил о немыслимом триллионе НАТО на оборону

Страны НАТО намерены тратить на военные цели до 5% ВВП.
Страны Североатлантического альянса стремительно милитаризируются, их совокупные военные расходы достигли 1,5 трлн. долларов. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, занимавший в 2012—2018 годах должность постпреда РФ при НАТО в Брюсселе.
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«Совокупные военные расходы членов НАТО достигли 1,5 трлн. долларов. Европейские участники альянса планируют увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП, что составит 456 млрд. долларов», — сказал Грушко в интервью ассоциации «Франко-российский диалог».
Дипломат добавил, что для оправдания огромных военных расходов западная пропаганда целенаправленно демонизирует Россию. Грушко отметил, что НАТО и ЕС строят систему безопасности не просто без участия РФ, но и против нее.
Ранее URA.RU рассказывало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предстоящее десятилетие непростым для мировой безопасности из-за усиления активности НАТО. Он подчеркнул, что страны Запада, в первую очередь США, стремятся распространить свое военное влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они все чаще называют Индо-Тихоокеанским.