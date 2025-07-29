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ВСУ атаковали несколько городов ДНР ударными БПЛА

В результате атак свыше 150 тысяч жителей ДНР остались без электроснабжения.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины нанесли массированные удары с использованием ударных беспилотников по ряду городов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства ДНР.

В официальном сообщении, размещённом в Telegram-канале ведомства, отмечается, что атаки одновременно затронули несколько населённых пунктов республики, и уточнение последствий продолжается.

В результате атак свыше 150 тысяч жителей ДНР остались без электроснабжения, сообщили в компании «Донецкэнерго». Энергетики уточняют, что повреждения зафиксированы на ключевых линиях электропередачи, и аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Бойковку и Бельгийку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты активными действиями.

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