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Более 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за обстрелов ВСУ

В результате боевых действий и атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительная часть Донецкой Народной Республики (ДНР) осталась без электроснабжения.

В результате боевых действий и атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительная часть Донецкой Народной Республики (ДНР) осталась без электроснабжения.

По данным Донецкэнерго, более 150 тысяч абонентов лишены электричества, включая свыше 104 тысяч в Донецке, 34 720 в Макеевке и 15 080 в Ясиноватой. Отключение произошло из-за обесточивания подстанций в результате боевых действий.

— В результате боевых действий от ПС 220 кВ Смолянка обесточено: 732 ТП, 104 651 быт. аб. г. Донецка;от ПС 330 кВ Чайкино обесточено: 4 ТП, 250 быт. аб. г. Донецка и 190 ТП, 34 720 быт. аб. г. Макеевка;от ПС 110 кВ Ясиноватая обесточено: 96 ТП, 15 080 быт. аб. г. Ясиноватая, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Один из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попал в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Взрывы прогремели после 23:00, наиболее интенсивный обстрел пришелся на Куйбышевский район, где разгорелся сильный пожар.

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