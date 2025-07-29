СМИ: в Нью-Йорке при стрельбе в небоскребе пострадали три человека

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Три человека, включая одного полицейского, пострадали в результате стрельбы в одном из небоскребов в деловом районе города Нью-Йорка, где располагается в том числе штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL) США, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.