СМИ: в Нью-Йорке при стрельбе в небоскребе пострадали три человека

«Обезумевший мужчина в бронежилете открыл огонь внутри роскошного небоскреба, в котором располагаются штаб-квартиры компании Blackstone и NFL, в результате чего пострадали три человека, в том числе один полицейский», — сообщает издание.
По данным источников издания, мужчина зашел в здание, вооруженный винтовкой. Собеседники газеты сообщили, что подозреваемый забаррикадировался, а затем был обнаружен мертвым от огнестрельного ранения на 33 этаже здания.
Двое пострадавших, в том числе полицейский, находятся в критическом состоянии, добавляет газета.