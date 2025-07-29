Свыше 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атак ВСУ

Часть жителей Донецкой Народной Республики остались без электричества. Света лишились порядка 150 тысяч человек. Такими данными поделились в пресс-службе Донецкэнерго.
Это связано с атакой ВСУ на ряд городов ДНР. В их числе Донецк. Массированная атака БПЛА произошла в ночь на 29 июля.
«В результате боевых действий от ПС 220 кВ Смолянка обесточено: 732 ТП, 104 651 быт. аб. г. Донецка; от ПС 330 кВ Чайкино обесточено: 4 ТП, 250 быт. аб. г. Донецка и 190 ТП, 34 720 быт. аб. г. Макеевка; от ПС 110 кВ Ясиноватая обесточено: 96 ТП, 15 080 быт. аб. г. Ясиноватая», — говорится в сообщении.
В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили, что ВСУ атаковали ряд городов ДНР ударными БПЛА.