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Свыше 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атак ВСУ

Жители из ряда городов ДНР остались без электричества в результате ночных атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Часть жителей Донецкой Народной Республики остались без электричества. Света лишились порядка 150 тысяч человек. Такими данными поделились в пресс-службе Донецкэнерго.

Это связано с атакой ВСУ на ряд городов ДНР. В их числе Донецк. Массированная атака БПЛА произошла в ночь на 29 июля.

«В результате боевых действий от ПС 220 кВ Смолянка обесточено: 732 ТП, 104 651 быт. аб. г. Донецка; от ПС 330 кВ Чайкино обесточено: 4 ТП, 250 быт. аб. г. Донецка и 190 ТП, 34 720 быт. аб. г. Макеевка; от ПС 110 кВ Ясиноватая обесточено: 96 ТП, 15 080 быт. аб. г. Ясиноватая», — говорится в сообщении.

В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили, что ВСУ атаковали ряд городов ДНР ударными БПЛА.

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