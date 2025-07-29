ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками

Жители Сальска слышали минимум 5−7 мощных хлопков. На данный момент официальные власти не публиковали информацию о последствиях атаки ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области отразили атаку БПЛА в трёх районах. Глава региона заявил, что в результате налёта дронов ВСУ в Красносулинском районе начался пожар.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше