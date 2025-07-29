Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками

Жители городов Сальск, Волгодонск и Миллерово Ростовской области сообщили о громких взрывах, которые начали раздаваться после двух часов ночи. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в воздушном пространстве региона уже сбито несколько целей.

Источник: Life.ru

Жители Сальска слышали минимум 5−7 мощных хлопков. На данный момент официальные власти не публиковали информацию о последствиях атаки ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области отразили атаку БПЛА в трёх районах. Глава региона заявил, что в результате налёта дронов ВСУ в Красносулинском районе начался пожар.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше