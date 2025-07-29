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NYP: при стрельбе в небоскрёбе в Нью-Йорке пострадали три человека

По данным издания, огонь открыл мужчина в бронежилете, он выглядел обезумевшим.

Источник: Аргументы и факты

Три человека получили травмы в результате стрельбы в Нью-Йорке, информирует американское издание New York Post.

По его данным, инцидент случился в небоскрёбе в деловом районе Нью-Йорка, где, в частности, находится штаб-квартира Национальной футбольной лиги Соединённых Штатов.

Очевидцы рассказали, что огонь открыл мужчина в бронежилете, он выглядел обезумевшим. По предварительным сведения, он стрелял из винтовки.

«Обезумевший мужчина в бронежилете открыл огонь внутри роскошного небоскрёба, в котором располагаются штаб-квартиры компании Blackstone и NFL, в результате чего пострадали три человека», — говорится в публикации.

Источники уточнили, что ранения получил полицейский. Состояние двух пострадавших, в том числе правоохранителя, оценивается как критическое.

Стрелявший забаррикадировался, затем его обнаружили мёртвым на 33 этаже. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Ранее сообщалось, что вооружённый человек открыл огонь в баптистской церкви в американском штате Кентукки, в результате многие люди получили ранения.