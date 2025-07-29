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Взрывы прогремели в Сальске, Волгодонске и Миллерово Ростовской области

Жители нескольких городов Ростовской области, включая Сальск, Волгодонск и Миллерово, во вторник, 9 июля, сообщили о взрывах в небе.

Жители нескольких городов Ростовской области, включая Сальск, Волгодонск и Миллерово, во вторник, 9 июля, сообщили о взрывах в небе.

По предварительной информации, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей. В частности, жители Сальска слышали от пяти до семи громких хлопков после двух часов ночи. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе местной станции. Официальной информации о последствиях атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Один из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попал в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Взрывы прогремели после 23:00, наиболее интенсивный обстрел пришелся на Куйбышевский район, где разгорелся сильный пожар.

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