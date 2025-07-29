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Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области

В юго-западных районах Ленинградской области объявлена опасность, связанная с появлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В юго-западных районах Ленинградской области объявлена опасность, связанная с появлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

— Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве юго-западных районов Ленинградской области, — говорится в сообщении.

В связи с этим, жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и частичном понижении сигнала.

Ранее жители нескольких городов Ростовской области, включая Сальск, Волгодонск и Миллерово, во вторник, 29 июля, сообщили о взрывах в небе.

Помимо этого, стало известно, Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Один из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попал в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Взрывы прогремели после 23:00, наиболее интенсивный обстрел пришелся на Куйбышевский район, где разгорелся сильный пожар.

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