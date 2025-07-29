В столице Китая из-за сильных дождей погибли десятки человек

В Пекине из-за сильных ливней погибли 30 человек. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на власти столицы Китая.
Ранее правительство КНР объявило наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине. В то же время городские власти сообщили, что до утра вторника в большинстве столичных районов пройдут сильные дожди.
Власти мегаполиса уже призвали жителей и гостей Пекина не приближаться к опасным участкам возле рек, а также не покидать свои дома без крайней необходимости.
Центральное телевидение Китая также проинформировало, что из-за сильных дождей в Пекине эвакуировали 80 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что сильные дожди превратили улицы китайской столицы в бурные потоки из грязи и мусора.