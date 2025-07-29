Режим беспилотной опасности объявили в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о введении режима беспилотной опасности на территории региона. Об этом он написал во вторник, 29 июля, в своем Telegram-канале.
— Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, — сообщил Владимиров.
Он призвал жителей следить за сообщениями и обращаться за помощью по номеру экстренных служб 112.
Помимо этого, в пресс-службе регионального управления МЧС предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.
Кроме того, в юго-западных районах Ленинградской области также объявлена опасность, связанная с появлением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве.
Донецк также подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Один из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попал в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Взрывы прогремели после 23:00, наиболее интенсивный обстрел пришелся на Куйбышевский район, где разгорелся сильный пожар.