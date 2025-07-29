Сразу в нескольких городах под Ростовом гремят взрывы

В результате атаки дронов погиб как минимум один человек.
В Ростовской области идет отражение атаки беспилотников на территории Каменска-Шахтинского, Сальска, Волгодонска, а также Боковского и Тарасовского районов. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Каменске-Шахтинском в микрорайоне Заводской произошло возгорание сухой травы после падения БПЛА. На место прибыли оперативные службы для ликвидации пожара. В Сальске на улице Социалистической повреждена крыша и выбиты стекла в частном доме, а на железнодорожной станции зафиксировано возгорание. «Пассажирский поезд был оперативно отведен на безопасное расстояние. В тушении задействовано 45 человек личного состава и 12 единиц техники», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.
Кроме того на улице Островского поврежден автомобиль. В результате происшествия погиб водитель, его личность устанавливается. Предварительно среди местных жителей больше пострадавших нет, информация о последствиях атаки уточняется.
Спасательные и оперативные службы продолжают работу на местах падения БПЛА в указанных населенных пунктах. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Подробнее о том, как регионы РФ переживают атаку БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.